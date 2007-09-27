Перекись водорода (пергидроль) 38% -20л (22кг) для бассейнов. Марка А. Дезинфекция воды в бассейне. Купить перекись водорода для бассейна в москве с доставкой. Фактически по анализу массовая доля водорода пероксида 39,4%

Перекись водорода (пероксид водорода, пергидроль)— эта жидкость, имеет несколько названий и благодаря активным окислительным свойствам -перекись водорода последнее время нашла широкое применение в быту: в качестве антисептический средств, а так же прекрасного средства для дезинфекции воды в бассейнах. Насыщенная кислородом вода не дает комарам или любой насекомой живности откладывать личинки, она погибает, а процесс производства водорослей -полностью исчезает.

Рекомендации по дозировке перекиси водорода :

рекомендуемая дозировка для свежей воды, пергидроль 38%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-400-500 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);

рекомендуемая дозировка для старой, застоявшейся воды пергидроль 38% — 1200-1400 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);

профилактическая доливка производится через 1-2 недели из расчета пергидроль 38% — 200-300 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-100-150 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр).