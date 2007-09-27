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Соль таблетированная для систем водоочистки, для умягчения воды
Раскладушки Leset в Olbol.ru
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Товары и аксессуары выполнены на высоком уровне, Вы останетесь довольны приобретением.
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Хиты продаж
Все хиты продаж
Раскладушки
Комфортная раскладушка с ортопедическим матрасом Персона
Комфортная раскладушка Персона с ортопедическим матрасом (205x90x40см) + чехол
Артикул: 11326
0 отзывов

Характеристики раскладушки с матрасом Персона (205x90x38см)

  • Тип:  односпальная 
  • Размер  в разложенном виде: 205x90x40 см
  • Размер в сложенном виде: 121х90x31 см
  • Допустимая нагрузка: 250 кг
  • Материал основания: ламели,  клеёная берёза 15 шт.  
  • Материал каркаса: металлическая, окрашенная порошковой эмалью
  • Количество ножек: 4 шт.
  • Диаметр трубы каркаса: 2,5 см
  • Сечение трубы каркаса: круглое
  • Цвет каркаса: металлик алюминий
  • Наличие матраса: да  
  • Размер матраса:  198х85х10 см
  • Наличие колес: железные колеса 4 шт
  • Чехол матраца: жаккардовая ткань, простёганная на синтепоне 
  • Цвет чехла матраса: белый
  • Наполнитель матраса: латекс, ППУ (пенополиуретан, цельная плита, гипоаллергенный)
  • Толщина матраца: 10 см
  • Наличие ограничителей матраца: да
  • Масса:  22 кг
  • Сборка: Не требуется
  • Страна производитель: Россия
  • Гарантия производителя 36 месяцев

Хит
Новинка
10 296
руб.
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Раскладушки
Раскладушка Барвиха ЛЮКС с матрасом (205x90x40)
Раскладушка Барвиха ЛЮКС с матрасом (205x90x40) + чехол
Артикул: 11329
0 отзывов

Характеристики раскладушки с матрасом Барвиха ЛЮКС (205x90x40)

  • Тип:  односпальная 
  • Размер  в разложенном виде: 205x90x40 см
  • Размер в сложенном виде: 121x900x300 см
  • Допустимая нагрузка: 250 кг
  • Материал основания: ламели,  клеёная берёза 15 шт.  
  • Материал каркаса: железная, окрашенная порошковой эмалью
  • Количество ножек: 4 шт.
  • Диаметр трубы каркаса: 2,5 см
  • Сечение трубы каркаса: круглое
  • Наличие матраца: да  
  • Наличие колес: железные колеса 4 шт
  • Чехол матраца: жаккардовая ткань, простёганная на синтепоне 
  • Цвет чехла матраса: белый, бежевый
  • Наполнитель матраса: пенополиуретан (цельный пенополиурета, гипоаллергенный)
  • Толщина матраса: 10 см
  • Размер матраса:198х85х10
  • Наличие ограничителей матраца: да
  • Масса:  18 кг
  • Сборка: Не требуется
  • Страна производитель: Россия
  • Гарантия производителя 36 месяцев
Хит
8 925
руб.
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Раскладушки
Раскладушка Бенилюкс двуспальная с матрасом (200х130х40см)
Раскладушка премиум класса Бенилюкс двуспальная с матрасом (200х130х40см) + чехол
Артикул: 11331
0 отзывов

Характеристики раскладушки Бенилюкс

  • Тип:  двуспальная 
  • Размер  в разложенном виде: 200х130х40 см  с матрасом
  • Размер в сложенном виде: 117x128x30 см
  • Допустимая нагрузка: 250 кг
  • Материал основания: ламели,  клеёная берёза 15 шт.  
  • Материал каркаса: железная, окрашенная порошковой эмалью
  • Цвет каркаса: Металлик алюминий
  • Количество ножек: 4 шт.
  • Диаметр трубы каркаса: 2,5 см
  • Сечение трубы каркаса: круглое
  • Наличие матраца: да  
  • Наличие колес: железные колеса 4 шт
  • Чехол матраца: жаккардовая ткань, стёганная на синтепоне 
  • Цвет чехла матраса: белый, бежевый
  • Наполнитель матраса: холофайбер 
  • Толщина матраса: 10 см
  • Размер матраса:193х125х10
  • Наличие ограничителей матраца: да
  • Масса:  28 кг
  • Сборка: Не требуется
  • Страна производитель: Россия
  • Гарантия производителя 36 месяцев
Хит
10 361
руб.
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Бассейны и аксессуары
Перекись водорода (пергидроль) 38%
Перекись водорода (пергидроль) 38% -20л (24кг)
Артикул: 9189
0 отзывов

Перекись водорода (пергидроль) 38% -20л (22кг) для бассейнов. Марка А.  Дезинфекция воды в бассейне. Купить перекись водорода для бассейна в москве с доставкой. Фактически по анализу массовая доля водорода пероксида 39,4%

Перекись водорода (пероксид водорода, пергидроль)— эта жидкость, имеет несколько названий  и благодаря активным окислительным свойствам -перекись водорода последнее время нашла  широкое применение в быту: в качестве антисептический средств, а так же прекрасного средства для дезинфекции воды в бассейнах. Насыщенная  кислородом  вода  не дает комарам или любой насекомой живности откладывать личинки, она погибает, а процесс производства водорослей -полностью исчезает.

Рекомендации по дозировке перекиси водорода :

рекомендуемая дозировка для свежей воды, пергидроль 38%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-400-500 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);
рекомендуемая дозировка для старой, застоявшейся воды пергидроль 38% — 1200-1400 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);
профилактическая доливка производится через 1-2 недели из расчета  пергидроль 38% — 200-300 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-100-150 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр).

Хит
1 850
руб.
Купить
Бассейны и аксессуары
Перекись водорода (пергидроль) 38%
Перекись водорода (пергидроль) 38% -10л (12кг)
Артикул: 6210
0 отзывов

Перекись водорода (пергидроль) 38% -10л (12кг для бассейнов Марка А. Дезинфекция воды в бассейне. Купить перекись водорода для бассейна в москве с доставкой. Фактически по анализу массовая доля водорода пероксида 39,4%

Перекись водорода (пероксид водорода, пергидроль)— эта жидкость, имеет несколько названий  и благодаря активным окислительным свойствам -перекись водорода последнее время нашла  широкое применение в быту: в качестве антисептический средств, а так же прекрасного средства для дезинфекции воды в бассейнах. Насыщенная  кислородом  вода  не дает комарам или любой насекомой живности откладывать личинки, она погибает, а процесс производства водорослей -полностью исчезает.

Рекомендации по дозировке перекиси водорода :

рекомендуемая дозировка для свежей воды, пергидроль 38%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-400-500 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);
рекомендуемая дозировка для старой, застоявшейся воды пергидроль 38% — 1200-1400 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);
профилактическая доливка производится через 1-2 недели из расчета  пергидроль 38% — 200-300 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-100-150 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр).

Хит
950
руб.
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Многоразовые эко-стаканы Ecoffee Cup и аксессуары
Кофейный эко-стакан 500 мл Гранд Рекс
Кофейный эко-стакан 500 мл Гранд Рекс
Артикул: 16381
0 отзывов

Кружки изготовлены из натурального бамбукового волокна, кукурузного крахмала и смолы. Не

содержат БФА ( бисфенол А, синтетический гормон) , БПС ( бисфенол-С, синтетический гормон)

и фталатов ( пластификаторов). Крышка и рукав изготовлены из матового пищевого силикона,

который не содержит латекса и разработан специально для горячих жидкостей. Кружки имеют

герметичные крышки «без капель», благодаря чему их можно брать с собой куда угодно. Весь

продукт (чашка, крышка и рукав) безопасен для мытья в посудомоечной машине и может

храниться годами, если с ним обращаться аккуратно.

Сделано из бамбукового волокна, кукурузного крахмала и смолы. Естественно стерильный, без пластичного привкуса

Не содержит BPA, BPS и фталаты

Высококачественная, не содержащая латекса силиконовая крышка и рукав

Повторно закрывающаяся крышка «без капель»

Полностью безопасен в посудомоечной машине

Не подходит для микроволновой печи.

Хит
979
руб.
Купить
Многоразовые эко-стаканы Ecoffee Cup и аксессуары
КОФЕЙНЫЙ ЭКО-СТАКАН 500 МЛ КЕРР И НАПЬЕР
Кофейный эко-стакан 500 мл Керр и Напьер
Артикул: 1638
0 отзывов

Кружки изготовлены из натурального бамбукового волокна, кукурузного крахмала и смолы. Не

содержат БФА ( бисфенол А, синтетический гормон) , БПС ( бисфенол-С, синтетический гормон)

и фталатов ( пластификаторов). Крышка и рукав изготовлены из матового пищевого силикона,

который не содержит латекса и разработан специально для горячих жидкостей. Кружки имеют

герметичные крышки «без капель», благодаря чему их можно брать с собой куда угодно. Весь

продукт (чашка, крышка и рукав) безопасен для мытья в посудомоечной машине и может

храниться годами, если с ним обращаться аккуратно.

Сделано из бамбукового волокна, кукурузного крахмала и смолы. Естественно стерильный, без пластичного привкуса

Не содержит BPA, BPS и фталаты

Высококачественная, не содержащая латекса силиконовая крышка и рукав

Повторно закрывающаяся крышка «без капель»

Полностью безопасен в посудомоечной машине

Не подходит для микроволновой печи.

Хит
979
руб.
Купить
Авто и мототовары
Незамерзайка «Ямал-30°С» 5л
Незамерзайка «Ямал-30°С» 5л
Артикул: 15487
0 отзывов

Состав нашей незамерзайки «Ямал-30°С» 5л.
Без резкого запаха
деминерализованная вода > 30%
изопропиловый спирт > 30%
неионогенное ПАВ < 5%
отдушка < 5%
краситель < 5%

Состав содержит натуральные отдушки, препятствующие возникновению резкого химического запаха в салоне машины. Благодаря эргономичному дизайну бутылки, жидкость легко и удобно заливается в бачок омывателя.

Уникальная химическая формула, которая  представляет собой идеально выверенную смесь технического спирта, поверхностно-активных веществ, натуральной отдушки и красителя, позволяет эффективно удалять:

соль
реагенты
дорожную грязь
нефтяную пленку

Преимущества нашей незамерзайки
Гарантированно выдерживает заявленную температуру до -30°С
Эффективно удаляет лёд и изморозь
Нейтральна к лакокрасящим покрытиям, резине, хрому и пластику
Имеет легкий приятный запах в салоне
Предотвращает образование льда в форсунках
Удаляет все виды дорожных загрязнений
Применяется в системах с электрическим и механическим приводом
Препятствует образованию масляного налёта на стекле
Не содержит вредных компонентов и безвредна для здоровья
Не оставляет бликов и разводов, повышая уровень безопасности управления автомобилем
Исходя из вышеперечисленных свойств незамерзающей жидкости, становится очевидным, что в зимний период «незамерзайка» должна быть под рукой у каждого автомобилиста.
 

Хит
150
руб.
Новинки
Все новинки
Товары для спорта
Министеппер с эспандерами DFC SC-S100WG
Министеппер с эспандерами DFC SC-S100WG
Артикул: 18143
0 отзывов


 

Новинка
5 684
руб.
Товары для спорта
Министеппер с эспандерами DFC SC-S100WB
Министеппер с эспандерами DFC SC-S100WB
Артикул: 18142
0 отзывов


 

Новинка
5 684
руб.
Товары для спорта
Министеппер с эспандерами DFC SC-S100BO
Министеппер с эспандерами DFC SC-S100BO
Артикул: 18141
0 отзывов


 

Новинка
5 684
руб.
Товары для спорта
Министеппер с эспандерамиDFC SC-S100BR
Министеппер с эспандерамиDFC SC-S100BR
Артикул: 18140
0 отзывов


 

Новинка
5 684
руб.
Товары для спорта
Министеппер с эспандерами DFC SC-S100BB
Министеппер с эспандерами DFC SC-S100BB
Артикул: 18137
0 отзывов


 

Новинка
5 684
руб.
Товары для спорта
Инверсионный стол DFC IT6320B
Инверсионный стол DFC IT6320B
Артикул: 18230
0 отзывов

Инверсионный стол для домашнего использования с удобной мягкой спинкой.
На столе установлен ограничитель угла наклона (упор), всего 3 положения: 20 / 40 / 60°. Без ограничителя возможен полный оборот стола, "головой в пол".
Стол имеет складную конструкцию, позволяет экономить место после занятий. Резиновые ножки не царапают поверхность.
Стол имеет регулировку под рост пользователя от 131 до 190 см. Фиксация ног с помощью 2х мягких валиков и 2 фиксаторов из полиуретана.
Рама стола изготовлена из высококачественного стального профиля размером 40х40 и тощиной 1,2 мм.
Большие поручни с покрытием из мягкого поролона.

Инверсионные упражнения помогут Вам:

  • Устранить или ослабить боль в спине
  • Улучшить осанку
  • Cнять стресс и напряжение в мышцах
  • Снизить действие старения, вызванное силой тяжести
  • Увеличить приток кислорода к головному мозгу
  • Облегчить состояние при варикозном расширении вен
  • Укрепить связочный аппарат
  • Улучшить кровообращение и ускорить очищение крови и лимфатической жидкости 
Рост пользователя от 131 до 190 см
Вес пользователя до 130 кг
Ограничитель угла наклона стола упор
Размер в рабочем виде 113 х 79 х 152 см
Размер в сложенном виде 79 х 24 х 172 см
Размер упаковки 125 х 82 х 10 см
Объем упаковки 0,103 м³
Вес нетто 22 кг
Вес брутто 23,5 кг
Бренд DFC
Страна производства Китай
Гарантия 12 месяцев

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Новинка
11 865
руб.
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Товары для спорта
Инверсионный стол DFC IT6320A
Инверсионный стол DFC IT6320A с удобной мягкой спинкой
Артикул: 18229
0 отзывов

Инверсионный стол для домашнего использования с удобной мягкой спинкой.
На столе установлен ограничитель угла наклона (упор), всего 3 положения: 20 / 40 / 60°. Без ограничителя возможен полный оборот стола на 180°, "головой в пол".
Стол имеет складную конструкцию, позволяет экономить место после занятий. Резиновые ножки не царапают поверхность.
Стол имеет регулировку под рост пользователя от 131 до 190 см. Фиксация ног с помощью 4х мягких валиков и удобного длинного рычага.
Рама стола изготовлена из высококачественного стального профиля размером 40х40 и тощиной 1,2 мм.
Большие поручни с покрытием из мягкого поролона.

Инверсионные упражнения помогут Вам:

  • Устранить или ослабить боль в спине
  • Улучшить осанку
  • Cнять стресс и напряжение в мышцах
  • Снизить действие старения, вызванное силой тяжести
  • Увеличить приток кислорода к головному мозгу
  • Облегчить состояние при варикозном расширении вен
  • Укрепить связочный аппарат
  • Улучшить кровообращение и ускорить очищение крови и лимфатической жидкости 
Рост пользователя от 131 до 190 см
Вес пользователя до 130 кг
Ограничитель угла наклона стола упор
Размер в рабочем виде 113 х 79 х 152 см
Размер в сложенном виде 79 х 24 х 172 см
Размер упаковки 125 х 82 х 10 см
Объем упаковки 0,103 м³
Вес нетто 22 кг
Вес брутто 23,5 кг
Бренд DFC
Страна производства Китай
Гарантия 12 месяцев


Инструкция скачать

 

Новинка
11 035
руб.
Купить
Раскладушки
Раскладная кровать Элита Комфорт 2020 +изголовье + ремешок
Раскладная кровать Элита Комфорт 2020 +изголовье + ремешок
Артикул: 18228
0 отзывов

Раскладушка Элита Комфорт с плотным удобным матрацем, толщиной 100 мм с новым наполнителем поролон высокого качества в наматраснике. Материал основания кровати Элита-М - 14 обработанных утолщенных ламелей. Спальное место 900х2000 мм. Столешница (тумба) выполнена из ЛДСП (цвет ясень шимо, темный). Размеры кровати Элита Комфорт в упаковке 900х340х910мм. Допустимая нагрузка на кровать Элита Комфорт до 150 кг (Внимание! Указана максимально допустимая распределенная нагрузка в статическом состоянии). Прямоугольный усиленный профиль трубы, длина кровати 2 метра, наличие верхней столешницы, прочные сферические (360 градусов вращения) металлические колесики с прорезинной основы для удобства и безопасности транспортировкии раскладной кровати, съемный матрац с резинками для фиксации к каркасу.
Раскладную кровать (в простонародье "раскладушку") в отличии от обыкновенной кровати всегда можно сложить и убрать в угол или за шкаф. Кроме того, по цене она окажется дешевле любого другого спального места. Данная модель идеально подойдет для использования дома, на даче, в гостинице или отеле.

 
Основные технические данные раскладушки "Элита Комфорт":

тип    раскладушка с матрасом и столешницей
размер изделия, мм (дхшхв)    2000x900x330
профильная труб, мм    25х25
допустимая распределенная нагрузка, кг    150
материал сидения    ламели
наличие матраца    Да
материал наматрасника    поликоттон (расцветка и фактура ткани может отличаться от представленной на фото)
набивка матраца    ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОРОЛОН
толщина матраца, мм    100
дополнительно:    Наличие колес(усиленные сферические)/столешница ЛДСП
доп. опция:                            ремешок-фиксатор

Новинка
6 880
руб.
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Хоккейный набор с шайбой
Хоккейный набор с шайбой (3+)
Артикул: 4228
0 отзывов

Основные характеристики

  • Длина клюшки: 88 см
  • Комплектация: две клюшки, одна шайба. 
  • Материал: пластик. 
  • Упаковка: сетка
  • Страна-производитель: Россия

Рекомендуемый возраст: для детей от 3 лет.
Набор не предназначен для игры на льду! 
Рекомендуется использовать его для игровых целей внутри помещения и на открытом воздухе.

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200
руб.
170
руб.
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Санки-Ледянки 320*320*15 эконом
Санки-Ледянки 320*320*15 эконом
Артикул: 4257
0 отзывов
Санки-ледянки эконом 320*320*15см.
материал: ПВХ 
Наполнитель:  ППЭ.
Сделано в России.
Скидка 15%
159
руб.
135
руб.
выгода
24 руб.
или
15%
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Санки-ледянки "Блин" 33см
Санки-ледянки "Блин" 33см
Артикул: 16030
0 отзывов
Санки-ледянки "Блин" 33см. Ткань: ПВХ или ОКСФОРД. Наполнитель: полифом (ППЭ).
Скидка 15%
285
руб.
242
руб.
выгода
43 руб.
или
15%
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Чехол для лезвий коньков (пара) ЧДК/1
Чехол для лезвий коньков (пара) ЧДК/1
Артикул: 15028
0 отзывов
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: 600 ПВХ, резинка
Механизм крепления: эластичная резинка
Рекомендуемые размеры коньков 36-40
Цвет: в ассортименте
Страна производитель: Россия
Упаковка: пакет

Чехлы для лезвий предназначены для хранения коньков после катания.
Впитывают влагу и защищают лезвия от преждевлеменной коррозии.
Также чехлы предохраняют сумку для переноски коньков от порезов.
Скидка 15%
187
руб.
159
руб.
выгода
28 руб.
или
15%
Зимние товары
Лыжи детские "Быстрики" с палками (90см)
Лыжи детские "Быстрики" с палками (90см)
Артикул: 15168
0 отзывов

Лыжи детские  пластиковые "Быстрики" - прочные, газонаполненные лыжи с термовплавляемой этикеткой. Лыжи изготовлены по технологии GAIM (газонаполненное литьё) литьё под давлением в атмосфере газа, что позволяет гарантировать высокую прочность и оптимальную для начинающих лыжников жёсткость полоза. Лыжи изготовлены из морозостойкого полипропилен, обладающего свойствами: гибкостью, стойкостью к истиранию и температурой хрупкости до -20 градусов.

Скользящая поверхность полоза обеспечивается за счёт материала изготовления - полипропилена, противооткатная насечка на полозе не даёт лыжи проскальзывать на снегу, термовплавляемая этикетка на полозе ("in-mold") устойчивая к влаге и механическим повреждениям ( этикетка вплавляется в изделие вместе с подачей пластика в пресс-форму). Универсальные крепления, которые одеваются на повседневную обувь и фиксируется на ноге двумя регулируемыми ремнями (размер обуви от 28-36). Пара резиновых подпятников, чтобы нога не соскальзывала с полоза при ходьбе на лыжах. Алюминиевые лыжные палки с пластиковыми травмобезопасными наконечниками, что очень важно для маленьких лыжников.

Характеристики:
Дизайн: лыжи - белые, с цветной термовплавляемой этикеткой; крепления - белое крашенное креплени; палки-белые окрашенные палки с белыми наконечниками и ручками. 
Применение: для юных лыжников от 4-х до 6-ти лет. 
Материал: полипропилен, алюминий 
Комплектация: пластиковые лыжи с металлическими креплениями,алюминиевые палки с ручками и травмобезопасными наконечниками 
Длина лыж: 900 мм 
Ширина лыж: 50 мм 
Длина палок: 900 мм 
Крепления: полужёсткие универсальные (металлическая скоба и два ремня (один из тесьмы, другой из резины) 
Размер обуви: 28-36 
Вес в сборе: 1,3 кг 
Возраст: 4-6 лет 
Упаковка: в сетке с подвесом 

Скидка 10%
923
руб.
831
руб.
выгода
92 руб.
или
10%
Купить
Садовые товары
Тент-шатер с москитной сеткой GK-001B (3х3/2,4х2,4 м)
Тент-шатер с москитной сеткой GK-001B -1 (3х3м)
Артикул: 3337
0 отзывов
  • Размер: 3х3 м
  • Материал: водонепроницаемый полиэстер 110гр/м2
  • Каркас: сталь 24/18/18мм
  • Вес, кг:    9
  • Страна-производитель:    Китай
  • Ширина (см):    300
  • Высота (м):    2.2
  • Материал конструкции:    Сталь
  • Длина (см):    300
  • Вес: 6,3 кг
  • Страна-производитель: Китай 
  • Упаковка: коробка
  • Габариты изделия в упаковке: 108х15х18см

Стенки из сетчатого материала обеспечивают отличную защиту от ветра, пыли и насекомых.

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Скидка 10%
3 299
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2 969
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330 руб.
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Ролики, скейтборды, самокаты и аксессуары
Шлем защитный Arrow, синий
Шлем защитный Arrow, синий
Артикул: УТ-00009857
0 отзывов

Описание
Защитный шлем Arrow бренда Ridex обладает всеми характеристиками, обеспечивающими безопасность Вашего ребенка в процессе катания. С такой формой шлема – как у взрослых - ребенок почувствует себя модным и уверенным райдером! Отверстия для вентиляции сделаны так, чтобы не влиять на аэродинамику во время катания, но при этом отлично справляются со своей задачей – обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и сохраняют комфортную температуру головы. Регулируемый ремешок шлема помогает хорошо закрепить шлем на голове Вашего ребенка. Шлем рекомендован для всех детей – как активно катающихся, так и только начинающих обучение катанию – он поможет защитить голову ребенка при случайном падении. Яркий сочный цвет определенно понравится как мальчику, так и девочке.

Характеристики:

Внешний материал: ПВХ
Внутренний материал: пена
Размеры (окружность головы, см): S (53), M(55)
Цвет: синий
Производство: КНР
Вес брутто: 0.001 кг.

Скидка 10%
550
руб.
495
руб.
выгода
55 руб.
или
10%
Бассейны и аксессуары
Преимущество серии Volcano Pro! Важными особенностями нагревателей данной серии являются два усовершенствования модели Volcano. Модернизируя данную модель мы учли пожелания наших клиентов. Первое преимущество: Спирали данной серии армируются по всей длине трубы нержавеющей проволокой  4мм., путём точечной сварки через каждые ~50 см. Армирование придаёт жёсткость спирали и не даёт ей деформироваться в случае продолжительного кипения воды при внезапном отключении насоса. При подобной ситуации в серии Volcano и Basis может произойти незначительная деформация в виде смещения витков относительно центральной оси. Армирование спирали Volcano Pro Вторым преимуществом стал зольник. Его конструкция выполнена из нержавеющей стали с  дном толщиной 2мм. и  стенками 0,8мм. Конструкция зольника позволяет предотвратить выдувание золы при сильном ветре и упрощает сбор и удаление золы. (наличие зольника не отменяет подготовку площадки под нагреватель). Комплектация Комплектация Volcano Pro Комплектация Volcano Комплектация VOLCANO Pro VOLCANO Спираль труба, выполненная из нержавеющей стали AISI 304 (пищевая нержавейка) 32мм диаметром и 2мм толщиной, покрытая термостойкой эмалью. +  + Армирование спирали нержавеющей проволокой 4мм по всей длине спирали + - Подставка сталь 5мм толщиной, покрытые термостойкой эмалью. + + Зольник нержавеющая сталь: дно - 2.0мм. стенки - 0,8мм. + - Колосник чугунный диаметром 400мм. и толщиной 20мм. + + Защитный кожух нержавеющая сталь с лазерной резкой. + + Крышка Нержавеющая сталь 3мм. покрытая термостойкой эмалью + + Ручка и лого выпалнены из нержавеющей стали + + Ребра жесткости толщиной 15мм нержавеющей стали. + + Дымоход 140мм - труба нержавеющая сталь, два элемента по 0,5м. + + Задвижка дымохода - нержавеющая сталь. + + Дефлектор дымохода - нержавеющая сталь. + + Модельный ряд TERMOPOOL  VOLCANO / VOLCANO PRO C открытой крышкой. Водонагреватели для бассейна TERMOPOOL VOLCANO и VOLCANO PRO Нагреватели этих серий способны быстро нагреть как стационарный, так и каркасный бассейн объёмом до 60 куб. м. Дизайн нагревателя для бассейна был навеян нам Вулканами Камчатки, их мощь и величие мы воплотили в этих сериях. Дровяной водонагреватель Volcano с лёгкостью нагреет Ваш бассейн, а её дизайн красиво впишеться в ландшафт вашего участка. Данные серии состоят из нагревателей трёх мощностей: Volcano/Volcano Pro 30 - для небольших бассейнов до 12 м/куб. и купелей. Volcano/Volcano Pro 40 - для небольших и средних бассейнов до 26 м/куб. Volcano/Volcano Pro 50 - для средних и больших бассейнов включая стационарные до 60 м/куб. Время нагрева бассейна нагревателями (Volcano/Volcano Pro) Время нагрева купели нагревателями (Volcano/Volcano Pro)
Проточный водонагреватель для бассейна Termopool Volcano Pro 30
Артикул: 16152
0 отзывов

Преимущество серии Volcano Pro!

Важными особенностями нагревателей данной серии являются два усовершенствования модели Volcano. Модернизируя данную модель мы учли пожелания наших клиентов.
Первое преимущество:
Спирали данной серии армируются по всей длине трубы нержавеющей проволокой  4мм., путём точечной сварки через каждые ~50 см. Армирование придаёт жёсткость спирали и не даёт ей деформироваться в случае продолжительного кипения воды при внезапном отключении насоса. При подобной ситуации в серии Volcano и Basis может произойти незначительная деформация в виде смещения витков относительно центральной оси.
zolnik
Армирование спирали Volcano Pro

Вторым преимуществом стал зольник. Его конструкция выполнена из нержавеющей стали с  дном толщиной 2мм. и  стенками 0,8мм. Конструкция зольника позволяет предотвратить выдувание золы при сильном ветре и упрощает сбор и удаление золы. (наличие зольника не отменяет подготовку площадки под нагреватель).

зольник

Комплектация

Комплектация Volcano Pro
Комплектация Volcano
Комплектация VOLCANO Pro VOLCANO
Спираль
труба, выполненная из нержавеющей стали AISI 304 (пищевая нержавейка) 32мм диаметром и 2мм толщиной, покрытая термостойкой эмалью.		 +  +
Армирование спирали нержавеющей проволокой 4мм по всей длине спирали + -
Подставка
сталь 5мм толщиной, покрытые термостойкой эмалью.		 + +
Зольник
нержавеющая сталь:
дно - 2.0мм.
стенки - 0,8мм.		 + -
Колосник
чугунный диаметром 400мм. и толщиной 20мм.		 + +
Защитный кожух
нержавеющая сталь с лазерной резкой.		 + +
Крышка
Нержавеющая сталь 3мм. покрытая термостойкой эмалью		 + +
Ручка и лого
выпалнены из нержавеющей стали		 + +
Ребра жесткости
толщиной 15мм нержавеющей стали.		 + +
Дымоход
140мм - труба нержавеющая сталь, два элемента по 0,5м.		 + +
Задвижка дымохода - нержавеющая сталь. + +
Дефлектор дымохода - нержавеющая сталь. + +
modelnyj-rad_termopool_volcano
Модельный ряд TERMOPOOL  VOLCANO / VOLCANO PRO
C открытой крышкой.

Водонагреватели для бассейна
TERMOPOOL VOLCANO и VOLCANO PRO

Нагреватели этих серий способны быстро нагреть как стационарный, так и каркасный бассейн объёмом до 60 куб. м. Дизайн нагревателя для бассейна был навеян нам Вулканами Камчатки, их мощь и величие мы воплотили в этих сериях.

Дровяной водонагреватель Volcano с лёгкостью нагреет Ваш бассейн, а её дизайн красиво впишеться в ландшафт вашего участка.
Данные серии состоят из нагревателей трёх мощностей:
Volcano/Volcano Pro 30 - для небольших бассейнов до 12 м/куб. и купелей.
Volcano/Volcano Pro 40 - для небольших и средних бассейнов до 26 м/куб.
Volcano/Volcano Pro 50 - для средних и больших бассейнов включая стационарные до 60 м/куб.

Время нагрева бассейна нагревателями (Volcano/Volcano Pro)
vremya nagreva kupeli
Время нагрева купели нагревателями (Volcano/Volcano Pro)
Скидка 7%
48 900
руб.
45 477
руб.
выгода
3 423 руб.
или
7%
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