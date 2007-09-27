Характеристики раскладушки с матрасом Персона (205x90x38см)
- Тип: односпальная
- Размер в разложенном виде: 205x90x40 см
- Размер в сложенном виде: 121х90x31 см
- Допустимая нагрузка: 250 кг
- Материал основания: ламели, клеёная берёза 15 шт.
- Материал каркаса: металлическая, окрашенная порошковой эмалью
- Количество ножек: 4 шт.
- Диаметр трубы каркаса: 2,5 см
- Сечение трубы каркаса: круглое
- Цвет каркаса: металлик алюминий
- Наличие матраса: да
- Размер матраса: 198х85х10 см
- Наличие колес: железные колеса 4 шт
- Чехол матраца: жаккардовая ткань, простёганная на синтепоне
- Цвет чехла матраса: белый
- Наполнитель матраса: латекс, ППУ (пенополиуретан, цельная плита, гипоаллергенный)
- Толщина матраца: 10 см
- Наличие ограничителей матраца: да
- Масса: 22 кг
- Сборка: Не требуется
- Страна производитель: Россия
- Гарантия производителя 36 месяцев
Характеристики раскладушки с матрасом Барвиха ЛЮКС (205x90x40)
- Тип: односпальная
- Размер в разложенном виде: 205x90x40 см
- Размер в сложенном виде: 121x900x300 см
- Допустимая нагрузка: 250 кг
- Материал основания: ламели, клеёная берёза 15 шт.
- Материал каркаса: железная, окрашенная порошковой эмалью
- Количество ножек: 4 шт.
- Диаметр трубы каркаса: 2,5 см
- Сечение трубы каркаса: круглое
- Наличие матраца: да
- Наличие колес: железные колеса 4 шт
- Чехол матраца: жаккардовая ткань, простёганная на синтепоне
- Цвет чехла матраса: белый, бежевый
- Наполнитель матраса: пенополиуретан (цельный пенополиурета, гипоаллергенный)
- Толщина матраса: 10 см
- Размер матраса:198х85х10
- Наличие ограничителей матраца: да
- Масса: 18 кг
- Сборка: Не требуется
- Страна производитель: Россия
- Гарантия производителя 36 месяцев
Характеристики раскладушки Бенилюкс
- Тип: двуспальная
- Размер в разложенном виде: 200х130х40 см с матрасом
- Размер в сложенном виде: 117x128x30 см
- Допустимая нагрузка: 250 кг
- Материал основания: ламели, клеёная берёза 15 шт.
- Материал каркаса: железная, окрашенная порошковой эмалью
- Цвет каркаса: Металлик алюминий
- Количество ножек: 4 шт.
- Диаметр трубы каркаса: 2,5 см
- Сечение трубы каркаса: круглое
- Наличие матраца: да
- Наличие колес: железные колеса 4 шт
- Чехол матраца: жаккардовая ткань, стёганная на синтепоне
- Цвет чехла матраса: белый, бежевый
- Наполнитель матраса: холофайбер
- Толщина матраса: 10 см
- Размер матраса:193х125х10
- Наличие ограничителей матраца: да
- Масса: 28 кг
- Сборка: Не требуется
- Страна производитель: Россия
- Гарантия производителя 36 месяцев
Перекись водорода (пергидроль) 38% -20л (22кг) для бассейнов. Марка А. Дезинфекция воды в бассейне. Купить перекись водорода для бассейна в москве с доставкой. Фактически по анализу массовая доля водорода пероксида 39,4%
Перекись водорода (пероксид водорода, пергидроль)— эта жидкость, имеет несколько названий и благодаря активным окислительным свойствам -перекись водорода последнее время нашла широкое применение в быту: в качестве антисептический средств, а так же прекрасного средства для дезинфекции воды в бассейнах. Насыщенная кислородом вода не дает комарам или любой насекомой живности откладывать личинки, она погибает, а процесс производства водорослей -полностью исчезает.
Рекомендации по дозировке перекиси водорода :
рекомендуемая дозировка для свежей воды, пергидроль 38%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-400-500 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);
рекомендуемая дозировка для старой, застоявшейся воды пергидроль 38% — 1200-1400 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);
профилактическая доливка производится через 1-2 недели из расчета пергидроль 38% — 200-300 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-100-150 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр).
Перекись водорода (пергидроль) 38% -10л (12кг для бассейнов Марка А. Дезинфекция воды в бассейне. Купить перекись водорода для бассейна в москве с доставкой. Фактически по анализу массовая доля водорода пероксида 39,4%
Перекись водорода (пероксид водорода, пергидроль)— эта жидкость, имеет несколько названий и благодаря активным окислительным свойствам -перекись водорода последнее время нашла широкое применение в быту: в качестве антисептический средств, а так же прекрасного средства для дезинфекции воды в бассейнах. Насыщенная кислородом вода не дает комарам или любой насекомой живности откладывать личинки, она погибает, а процесс производства водорослей -полностью исчезает.
Рекомендации по дозировке перекиси водорода :
рекомендуемая дозировка для свежей воды, пергидроль 38%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-400-500 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);
рекомендуемая дозировка для старой, застоявшейся воды пергидроль 38% — 1200-1400 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-700-900 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр);
профилактическая доливка производится через 1-2 недели из расчета пергидроль 38% — 200-300 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр), пергидроль 60%-100-150 мл на 1000 литров воды (1 куб.метр).
Кружки изготовлены из натурального бамбукового волокна, кукурузного крахмала и смолы. Не
содержат БФА ( бисфенол А, синтетический гормон) , БПС ( бисфенол-С, синтетический гормон)
и фталатов ( пластификаторов). Крышка и рукав изготовлены из матового пищевого силикона,
который не содержит латекса и разработан специально для горячих жидкостей. Кружки имеют
герметичные крышки «без капель», благодаря чему их можно брать с собой куда угодно. Весь
продукт (чашка, крышка и рукав) безопасен для мытья в посудомоечной машине и может
храниться годами, если с ним обращаться аккуратно.
Сделано из бамбукового волокна, кукурузного крахмала и смолы. Естественно стерильный, без пластичного привкуса
Не содержит BPA, BPS и фталаты
Высококачественная, не содержащая латекса силиконовая крышка и рукав
Повторно закрывающаяся крышка «без капель»
Полностью безопасен в посудомоечной машине
Не подходит для микроволновой печи.
Кружки изготовлены из натурального бамбукового волокна, кукурузного крахмала и смолы. Не
содержат БФА ( бисфенол А, синтетический гормон) , БПС ( бисфенол-С, синтетический гормон)
и фталатов ( пластификаторов). Крышка и рукав изготовлены из матового пищевого силикона,
который не содержит латекса и разработан специально для горячих жидкостей. Кружки имеют
герметичные крышки «без капель», благодаря чему их можно брать с собой куда угодно. Весь
продукт (чашка, крышка и рукав) безопасен для мытья в посудомоечной машине и может
храниться годами, если с ним обращаться аккуратно.
Сделано из бамбукового волокна, кукурузного крахмала и смолы. Естественно стерильный, без пластичного привкуса
Не содержит BPA, BPS и фталаты
Высококачественная, не содержащая латекса силиконовая крышка и рукав
Повторно закрывающаяся крышка «без капель»
Полностью безопасен в посудомоечной машине
Не подходит для микроволновой печи.
Состав нашей незамерзайки «Ямал-30°С» 5л.
Без резкого запаха
деминерализованная вода > 30%
изопропиловый спирт > 30%
неионогенное ПАВ < 5%
отдушка < 5%
краситель < 5%
Состав содержит натуральные отдушки, препятствующие возникновению резкого химического запаха в салоне машины. Благодаря эргономичному дизайну бутылки, жидкость легко и удобно заливается в бачок омывателя.
Уникальная химическая формула, которая представляет собой идеально выверенную смесь технического спирта, поверхностно-активных веществ, натуральной отдушки и красителя, позволяет эффективно удалять:
соль
реагенты
дорожную грязь
нефтяную пленку
Преимущества нашей незамерзайки
Гарантированно выдерживает заявленную температуру до -30°С
Эффективно удаляет лёд и изморозь
Нейтральна к лакокрасящим покрытиям, резине, хрому и пластику
Имеет легкий приятный запах в салоне
Предотвращает образование льда в форсунках
Удаляет все виды дорожных загрязнений
Применяется в системах с электрическим и механическим приводом
Препятствует образованию масляного налёта на стекле
Не содержит вредных компонентов и безвредна для здоровья
Не оставляет бликов и разводов, повышая уровень безопасности управления автомобилем
Исходя из вышеперечисленных свойств незамерзающей жидкости, становится очевидным, что в зимний период «незамерзайка» должна быть под рукой у каждого автомобилиста.